Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере

Серийный убийца Роберт Модсли снова провел Рождество в камере из пуленепробиваемого стекла, передает The Mirror. 72-летний Пожиратель мозгов является преступником, который дольше всех провел в изоляции — более 17 тыс. дней, что равно 47 годам.

Камера была построена специально для Модсли. В ней огромные пуленепробиваемые окна, а стол и стул сделаны из прессованного картона. Туалет и раковина прикручены к полу. Войти к маньяку можно только через стальную дверь, которая ведет в маленький отсек, закрытый толстыми листами плексигласа. Внизу есть небольшая щель — через нее ему передают еду.

В 2000 году Модсли умолял смягчить условия его одиночного заключения. В серии писем в газету The Times он просил предоставить ему доступ к записям классической музыки, телевизору, фотографиям, туалетным принадлежностям и попугайчику.

Первая жертва Модсли, Джон Фаррелл, была убита в 1974 году после того, как, по словам Модсли, он показал ему фотографии детей, подвергшихся насилию. Уже находясь в психиатрической больнице, маньяк в 1977 году задушил осужденного педофила Дэвида Фрэнсиса. Спустя год, в июле 1978-го, он совершил еще два убийства в тюрьме: убил Сални Дарвуда, приговоренного за сексуальные преступления и убийство жены, и Уильяма Робертса, судимого за попытку задушить ребенка.

