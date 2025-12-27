Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 17:48

Самый опасный британский маньяк провел 47-е Рождество в стеклянной камере

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Серийный убийца Роберт Модсли снова провел Рождество в камере из пуленепробиваемого стекла, передает The Mirror. 72-летний Пожиратель мозгов является преступником, который дольше всех провел в изоляции — более 17 тыс. дней, что равно 47 годам.

Камера была построена специально для Модсли. В ней огромные пуленепробиваемые окна, а стол и стул сделаны из прессованного картона. Туалет и раковина прикручены к полу. Войти к маньяку можно только через стальную дверь, которая ведет в маленький отсек, закрытый толстыми листами плексигласа. Внизу есть небольшая щель — через нее ему передают еду.

В 2000 году Модсли умолял смягчить условия его одиночного заключения. В серии писем в газету The Times он просил предоставить ему доступ к записям классической музыки, телевизору, фотографиям, туалетным принадлежностям и попугайчику.

Первая жертва Модсли, Джон Фаррелл, была убита в 1974 году после того, как, по словам Модсли, он показал ему фотографии детей, подвергшихся насилию. Уже находясь в психиатрической больнице, маньяк в 1977 году задушил осужденного педофила Дэвида Фрэнсиса. Спустя год, в июле 1978-го, он совершил еще два убийства в тюрьме: убил Сални Дарвуда, приговоренного за сексуальные преступления и убийство жены, и Уильяма Робертса, судимого за попытку задушить ребенка.

Ранее маньяку Анатолию Москвину на полгода продлили принудительное лечение. Он известен тем, что делал кукол из трупов маленьких девочек, которые раскапывал на кладбищах. Москвин продолжит лечиться у врачей психиатрической больницы № 2 в Нижнем Новгороде.

