15 декабря 2025 в 16:41

Делавшему из тел девочек кукол маньяку продлили лечение

Нижегородскому маньяку Москвину продлили принудительное лечение на полгода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нижегородскому маньяку Анатолию Москвину на полгода продлили принудительное лечение, сообщает Telegram-канал SHOT. Преступник известен тем, что делал кукол из тел маленьких девочек. Москвин продолжит лечиться у врачей психиатрической больницы № 2 в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что за последний год состояние маньяка сильно ухудшилось. С годами состояние больного ухудшилось, он почти не ходит, речь стала замедленной, а зрение ослабло. В психиатрической лечебнице он написал книгу-мемуары, где рассказал, как выкапывал девочек из могил.

Ранее врачи психбольницы в Нижнем Новгороде попросили продлить принудительное лечение краеведу-некрополисту. В 2011 году полиция нашла в квартире Москвина десятки мумифицированных детских тел, захороненных девочек возрастом от трех до 13 лет.

Стало известно, что советский маньяк Николай Джумагалиев пришел в себя спустя 35 лет принудительного лечения в казахстанской психбольнице в селе Актас. Медики заметили улучшение его состояния и позволили созвониться с племянницей.

маньяки
лечение
Нижегородская область
врачи
