Пригожин обратился к артистам после истории с квартирой Долиной

19 января 2026 в 17:36

Пригожин призвал артистов быть аккуратнее после истории с Долиной

Во время сделок с недвижимостью артистам необходимо проявить осторожность, заявил «Радио 1» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя ситуацию с продажей квартиры артистки Ларисы Долиной. Сегодня, 19 января, квартира была официально передана Полине Лурье.

Вопрос заключается в том, что скандал — это проблема двух частных людей, понимаете? Одна продавала, другая купила. Зачем раздувать сплетни? У каждого есть свои скелеты в шкафу, но публичная личность несет ответственность за все, что происходит вокруг нее. Поэтому надо быть аккуратными, — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что покупать или не покупать билеты на концерт — личное решение каждого зрителя. Он отметил, что каждый должен нести ответственность за свои поступки.

Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что бывшую квартиру Долиной в Хамовниках, переданную Лурье, не пришлось вскрывать. По ее словам, представители артистки отдали ключи добровольно.

