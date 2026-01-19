Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:49

Адвокат Лурье опровергла вскрытие бывшей квартиры Долиной

Светлана Свириденко Светлана Свириденко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшую квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, переданную Полине Лурье, не пришлось вскрывать, рассказала адвокат Светлана Свириденко. По ее словам, представители артистки отдали ключи добровольно. Свириденко отметила, что Лурье уже может заезжать, передает корреспондент NEWS.ru.

Имущества в квартире нет, все выписаны, поэтому все хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Вскрыли ключами, все нормально. Составили акт об окончании исполнительного производства, теперь Полина может заезжать, — сказала адвокат.

Она добавила, что из квартиры вывезли все личные вещи Долиной. Там осталась только мебель, которая была оговорена в приложении к договору купли-продажи.

Она (Долина. — NEWS.ru) не может появляться [в квартире], ключи у меня, я их передам Полине, — заключила Свириденко.

Ранее Свириденко сообщала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Также появилась информация, что представители певицы заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры. При этом сама Долина не появлялась в квартире, она артистка находится на отдыхе в Абу-Даби.
Хамовники
Подмосковье
Лариса Долина
адвокаты
скандалы
квартиры
опровержения
