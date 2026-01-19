Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:38

Адвокат Лурье подтвердила, что представители Долиной открыли дверь квартиры

Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной, Светлана Свириденко на рассмотрении иска о выселении Долиной из квартиры в Московском городском суде Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Представители певицы Ларисы Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках, которая перешла в собственность Полины Лурье, рассказала ее адвокат Светлана Свириденко. Она отметила, что жилплощадь уже осмотрели на наличие «вещей должника». При этом сама Долина не появлялась в квартире, уточняет РИА Новости.

Представители Долиной добровольно открыли квартиру, — сказала Свириденко.

Ранее появилась информация, что в Хамовниках началось принудительное выселение Долиной из квартиры. Судебные приставы приехали на адрес, чтобы передать ключи Лурье. Их можно заметить на кадрах, оказавшихся в распоряжение NEWS.ru.

Как предположил адвокат Александр Бенхин, в случае попытки самовольно вернуться в квартиру Долиной может грозить уголовная ответственность. По его словам, приставы были привлечены для оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны Лурье.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Долина потратила 1,4 млн рублей в Абу-Даби, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По его информации, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island.

Лариса Долина
Хамовники
Подмосковье
квартиры
скандалы
приставы
