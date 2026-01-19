Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье Адвокат Бенхин: Долиной может грозить срок при попытке попасть в квартиру Лурье

Певице Ларисе Долиной может грозить уголовная ответственность в случае попытки самовольно вернуться в квартиру, переданную законному собственнику Полине Лурье, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, приставы были привлечены для легитимного оформления передачи недвижимости, чтобы избежать обвинений в самоуправстве со стороны новой владелицы.

Это лишь формальное название — принудительное выселение. Реально Долина и ее семья уже покинули жилье и вывезли все основное. Просто они фактически добровольно не передали ключи. Должны были это сделать, но, видимо, не хотели унижаться и давать красивые картинки журналистам. Доверенность вовремя они никому не оставили. Решение Лурье привлечь приставов к этому вопросу обусловлено тем, что она боится заниматься самоуправством, так как дело резонансное. Заходить в проданную квартиру Долина никакого права не имеет, потому что если она самовольно туда зайдет, то сработает статья 139 УК РФ о неприкосновенности жилища, — пояснил Бенхин.

Он отметил, что, если в квартире остались какие-то личные вещи Долиной, приставы составят опись и уведомят певицу, установив срок для их получения. Адвокат добавил, что в случае невывоза вещей с артистки могут быть взысканы расходы на хранение и транспортировку.

Если какие-то вещи Долиной в квартире остались, приставы их опишут и письменно известят об этом певицу, назначив некий срок хранения, как правило 30 дней. Если по истечении этого срока за вещами не придут, взимается плата за хранение. Вещи передаются, как правило, на какой-нибудь склад на ответственное хранение, и там уже взимается плата за перевозку и дальнейшее хранение, — резюмировал Бенхин.

Ранее сообщалось, что началось принудительное выселение Долиной из скандальной квартиры в московском районе Хамовники. Судебные приставы приехали на адрес, чтобы передать ключи Лурье.