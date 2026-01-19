Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 10:07

В Хамовниках началось принудительное выселение Долиной из квартиры

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Принудительное выселение певицы Ларисы Долиной из скандальной квартиры в московском районе Хамовники уже началось, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, судебные приставы приехали на адрес, чтобы передать ключи новой собственнице Полине Лурье.

На опубликованных кадрах видно, как к дому подъезжает машина ФССП России. Также на место прибыла адвокат Лурье Светлана Cвириденко, чтобы принять ключи от бывшей квартиры народной артистки России. Сама исполнительница пока так и не явилась.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. Согласно сведениям канала, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive.

До этого юрист Иван Соловьев выразил мнение, что точка в скандальном деле с квартирой Долиной будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице. Он уточнил, что звезда всем своим видом показывает, что не намерена сдаваться без очередного боя.

