У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов

Судебные приставы прибыли к дому в районе Хамовники, передает корреспондент NEWS.ru. Именно в этом доме находится квартира, из которой должны выселить певицу Ларису Долину.

Ранее СМИ сообщили, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей. Это произошло в тот период, когда Полина Лурье ждала передачи ключей от спорной квартиры. Артистка две недели проживала в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island по системе Ultra All Inclusive. Долина даже не покидала территорию отеля, так как там есть все для отдыха: семь ресторанов, бары, СПА-салон, бассейн и фитнес-центр.

До этого финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что народная артистка России получает пенсию в размере не менее 85 тыс. рублей. По его словам, даже если она завершит творческую карьеру, то не останется без средств к существованию.

Юрист Иван Соловьев заявил, что юридическая точка в деле с квартирой Долиной будет поставлена только после передачи ключей новой владелице Полине Лурье и подписания передаточного акта. Специалист уточнил, что своим поведением певица демонстрирует нежелание сдаваться без борьбы. В частности, ее действия породили множество конспирологических версий о том, как она может помешать Лурье вступить в права владения.