Стало известно, во сколько Долиной обошлось вскрытие дверей квартиры

Представители певицы Ларисы Долиной заплатили 15 тыс. рублей за вскрытие замков квартиры, куда должна вселиться новая хозяйка — Полина Лурье, передает Telegram-канал Mash. Сама артистка находится на отдыхе в Абу-Даби.

Как сообщил канал, для вскрытия замков пришлось обратиться в фирму по оказанию таких услуг. Процедура заняла десять минут, поскольку пришлось сверлить новое отверстие.

Ранее сегодня адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что представители Долиной согласились открыть судебным приставам дверь в бывшую квартиру артистки в Хамовниках. Она отметила, что жилплощадь уже осмотрели на наличие «вещей должника». При этом сама Долина не появлялась в квартире.

До этого Mash сообщил, что концертный тур Долиной в Брянской и Калужской областях оказался под угрозой срыва. По информации канала, на запланированные выступления продано менее 10% всех билетов. Аналогичная ситуация, пишет Mash, сложилась и в Брянске, где на концерт пришло лишь около 70 зрителей при общем количестве мест порядка 800.