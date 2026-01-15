Атака США на Венесуэлу
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены

Mash: на выступления Долиной в Обнинске продано всего 66 билетов

Концертный тур народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказался под угрозой срыва, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, на запланированные выступления продано менее 10% всех билетов.

По данным канала, в Обнинске при вместимости зала в 700 мест было куплено всего 66 билетов. Аналогичная ситуация сложилась и в Брянске, где на концерт пришло лишь около 70 зрителей при общем количестве мест порядка 800.

Организатор мероприятий Виталий Чудаков объяснил, что решение об отмене будет принято в ближайшие недели из-за отсутствия активной рекламной кампании. Он также отметил, что после скандала с продажей квартиры Полине Лурье интерес к концертам певицы в регионах резко упал. При этом на официальном сайте Долиной в ее мартовском графике действительно отсутствуют афиши с выступлениями в Обнинске и Брянске.

Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
