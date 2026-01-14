Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:28

Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала

Продюсер Рудченко: Долиной вручат «Золотой граммофон» после квартирного скандала

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певице Ларисе Долиной вручат Национальную музыкальную премию «Золотой граммофон», несмотря на громкий квартирный скандал, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Однако он не исключил, что такое решение может вызвать возмущение в обществе.

Думаю, организаторы «Золотого граммофона» будут в случае с Долиной разделять общественный резонанс и заслуги артиста с точки зрения производителя музыкального контента. Скорее всего, певице вручат «Золотой граммофон». Вряд ли руководство премии исключит Долину из-за резонанса, хотя вручение премии может возмутить часть общества, — высказался Рудченко.

Ранее сообщалось, что Долина удостоилась звания лауреата 30-й Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Церемония награждения пройдет 17 января.

Телеведущий Отар Кушанашвили ранее заявил, что Долина обречена быть проклятой до конца дней. По его словам, случай со скандальной квартирой в Хамовниках надолго оставит осадок в памяти поклонников народной артистки РФ.

