Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 20:56

Штрудель с вишней из готового слоеного теста — вкуснейший ленивый десерт

Вишневый штрудель из готового слоеного теста Вишневый штрудель из готового слоеного теста Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вишневый штрудель — тающий во рту десерт, который поразит вас обилием сочной начинки. А главное — он очень прост в приготовлении и по силам даже начинающему кулинару. Делимся рецептом штруделя с вишней из готового слоеного теста. Вам точно захочется добавки!

Ингредиенты

  • Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г
  • Замороженная вишня без косточек — 300 г или по вкусу
  • Панировочные сухари — сколько уйдет
  • Сахар — 150 г
  • Грецкие орехи без скорлупы — 100 г (необязательно)
  • Корица молотая — щепотка
  • Сахарная пудра — на свой вкус
  • Мука — для работы
  • Вишня Вишня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Способ приготовления

Тесто извлеките из морозилки и разморозьте при комнатной температуре. Вишню откиньте на дуршлаг и также дайте разморозиться.

Поставьте духовку греться до 180 градусов. Тем временем измельчите орехи. Ягоды и сахар соедините в сотейнике, перемешайте и доведите до кипения на слабом огне. Затем вмешайте корицу и дайте остыть при комнатной температуре.

Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте тонким (около 5 мм) пластом. Посыпьте тонким слоем панировочных сухарей, поверх выложите ягодную начинку и орехи. Оставляйте свободные края со всех сторон пласта, чтобы начинка не вывалилась. Сверните в плотный рулет и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Уберите штрудель в духовку на 25–30 минут. Точное время приготовления зависит от особенностей вашей печи. Затем извлеките десерт, дайте чуть остыть и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Домашний штрудель из слоеного теста готов!

Ранее мы поделились рецептом ленивого пирога с вареньем.

Читайте также
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Семья и жизнь
Простой завтрак в аэрогриле: готовим нежную запеканку из творога и вишни
Классика уютной выпечки: готовим домашнее имбирное печенье — рецепт с какао и мускатным орехом
Общество
Классика уютной выпечки: готовим домашнее имбирное печенье — рецепт с какао и мускатным орехом
Торт из холодной Норвегии, который согревает: готовим уютный десерт с яблоком и корицей
Общество
Торт из холодной Норвегии, который согревает: готовим уютный десерт с яблоком и корицей
Идеальные профитроли: секреты приготовления правильного заварного теста
Семья и жизнь
Идеальные профитроли: секреты приготовления правильного заварного теста
Беру яйца и тесто фило — через 15 минут завтрак на столе: яичница на хрустящей подушке
Общество
Беру яйца и тесто фило — через 15 минут завтрак на столе: яичница на хрустящей подушке
вишня
выпечка
пироги
рецепты
тесто
ягоды
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки
Евросоюз нарастил импорт российского чая
«Особые личностные отношения»: Медведчук о связях Зеленского и Ермака
В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция
«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского
Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России
Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой
Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина
Торт «Рыжик» классический: пошаговый рецепт вкусного десерта
Сотни тысяч скрытных хищных зверей заполонили европейские леса
Тесто для пельменей: все хитрости приготовления
Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожной станции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.