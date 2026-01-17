Штрудель с вишней из готового слоеного теста — вкуснейший ленивый десерт

Вишневый штрудель — тающий во рту десерт, который поразит вас обилием сочной начинки. А главное — он очень прост в приготовлении и по силам даже начинающему кулинару. Делимся рецептом штруделя с вишней из готового слоеного теста. Вам точно захочется добавки!

Ингредиенты

Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г

Замороженная вишня без косточек — 300 г или по вкусу

Панировочные сухари — сколько уйдет

Сахар — 150 г

Грецкие орехи без скорлупы — 100 г (необязательно)

Корица молотая — щепотка

Сахарная пудра — на свой вкус

Мука — для работы

Способ приготовления

Тесто извлеките из морозилки и разморозьте при комнатной температуре. Вишню откиньте на дуршлаг и также дайте разморозиться.

Поставьте духовку греться до 180 градусов. Тем временем измельчите орехи. Ягоды и сахар соедините в сотейнике, перемешайте и доведите до кипения на слабом огне. Затем вмешайте корицу и дайте остыть при комнатной температуре.

Выложите тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и раскатайте тонким (около 5 мм) пластом. Посыпьте тонким слоем панировочных сухарей, поверх выложите ягодную начинку и орехи. Оставляйте свободные края со всех сторон пласта, чтобы начинка не вывалилась. Сверните в плотный рулет и переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Уберите штрудель в духовку на 25–30 минут. Точное время приготовления зависит от особенностей вашей печи. Затем извлеките десерт, дайте чуть остыть и щедро посыпьте сахарной пудрой.

Домашний штрудель из слоеного теста готов!

