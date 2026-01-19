Отец и сын четыре года держали рабов на своей ферме и в кафе-гостинице

Отец и сын четыре года держали рабов на своей ферме и в кафе-гостинице В Новосибирской области отцу и сыну дали пять лет колонии за рабство

Двух жителей Татарского района Новосибирской области приговорили к пяти годам лишения свободы за использование рабского труда, заявили в пресс-службе СУСК России по региону. По информации ведомства, отец и сын на протяжении четырех лет удерживали троих потерпевших, заставляя их работать по 16 часов в сутки без оплаты.

Отец и сын осуществляли предпринимательскую деятельность в кафе и на ферме на территории Татарского района. Для осуществления подсобных работ осужденные привлекали лиц, склонных к бродяжничеству, злоупотреблению алкоголем и без средств к существованию, — отметили следователи.

Мужчины забирали у потерпевших паспорта и содержали их в помещениях с ужасными условиями. Попытки самовольно покинуть территорию пресекались избиениями и угрозами расправы. Злоумышленников признали виновными по статье об использовании рабского труда с применением насилия и угроз и отправили в исправительную колонию общего режима.

Ранее в Индии 15-летнего подростка принуждали к тяжелому труду на молочной ферме. Мальчик отстал от своих попутчиков на железнодорожной станции Бахадургарх в Харьяне и познакомился с мужчиной, который увез его с собой и превратил в раба.

До этого стало известно, что движение по борьбе с рабством «Альтернатива» спасло из заточения жительницу Ростова-на-Дону. Женщину увезли в другой регион, заставляли бесплатно работать и насиловали. Когда она попыталась сбежать и обратиться в полицию, участковый, как утверждают представители движения, просто вернул ее «хозяину».