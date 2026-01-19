Юрист раскрыл, могут ли пожизненно осужденным смягчить приговор Адвокат Григорьев: пожизненно осужденным могут смягчить срок при тяжелом недуге

Осужденные имеют право обращаться в суд за рассмотрением вопроса изменения наказания, заявил NEWS.ru адвокат Дмитрий Григорьев, комментируя соответствующее ходатайство маньяка-педофила Николая Чигиринских. Однако, по словам юриста, удовлетворение заявления или отказ — прерогатива суда.

Итоговое постановление будет зависеть напрямую от обстоятельств и наказания, которое ранее было назначено преступнику, и от того, есть ли основания для смягчения приговора. По моему мнению, и как показывает судебная практика, только в исключительных случаях суд может заменить наказание, однако при известных обстоятельствах маловероятно, чтобы такое произошло, — считает Григорьев.

Юрист добавил, что одним из исключительных случаев для смягчения приговора может стать, например, тяжелое состояние здоровья осужденного.

Пожизненный приговор «первоуральскому душителю» Николаю Чигиринских вынесли 20 января 2010 года. Маньяк обвиняется в убийстве и изнасиловании трех малолетних школьниц. Он отбывает наказание в колонии, получившей в народе название «Снежинка», в Хабаровском крае.

Как написали РИА Новости со ссылкой на материалы суда, в деле Чигиринских есть эпизод о краже 2 тыс. рублей. С 2016 года хищения до 2,5 тыс. рублей относятся к административным правонарушениям. В связи с этим маньяк направил ходатайство об изменении приговора.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в убийствах женщин 20-летней давности. Преступления были совершены в период с 2004 по 2007 год.