Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:49

В Турции не собираются отменять популярную у туристов систему

РИА Новости: на турецких курортах не отменят систему «все включено»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Турции не собираются отменять систему «все включено», сообщили РИА Новости во властных структурах страны. При этом отельеры собираются сделать меню более национальным.

Нет, об отмене этой системы [«все включено»] речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов, — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер заявил, что любое изменение системы «все включено» может обернуться для Турции потерей туристов-россиян. По его словам, на рынке туруслуг сохраняется высокая конкуренция.

До этого «Турпром» сообщал, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Изменения затрагивают все сферы — от концепции «все включено» и меню в ресторанах до языка общения в отелях. Это, как отмечается, привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

Турция
отели
туристы
отельеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.