В Турции не собираются отменять популярную у туристов систему РИА Новости: на турецких курортах не отменят систему «все включено»

В Турции не собираются отменять систему «все включено», сообщили РИА Новости во властных структурах страны. При этом отельеры собираются сделать меню более национальным.

Нет, об отмене этой системы [«все включено»] речи не идет. Тут речь о возможных изменениях для раскрытия культуры, гастрономии, потенциала Турции как излюбленного места отдыха миллионов туристов, — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер заявил, что любое изменение системы «все включено» может обернуться для Турции потерей туристов-россиян. По его словам, на рынке туруслуг сохраняется высокая конкуренция.

До этого «Турпром» сообщал, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Изменения затрагивают все сферы — от концепции «все включено» и меню в ресторанах до языка общения в отелях. Это, как отмечается, привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.