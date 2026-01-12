В Турции ответили на предложение упразднить систему «все включено»

Любое изменение системы «все включено» может обернуться для Турции потерей туристов-россиян, заявил РИА Новости представитель туристического сектора Антальи, владелец одного из наиболее известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. По его словам, на рынке туруслуг сохраняется высокая конкуренция.

Российский рынок для Антальи — один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. «Все включено» для многих — не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве, — отметил Бильгинер.

По словам отельера, для отдыхающих важны итоговая цена путевки и набор включенных услуг. Если Турция «размажет» свои преимущества, туристы могут перейти к альтернативным местам для отдыха, добавил владелец отелей.

Ранее сообщалось, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Изменения затронули все сферы — от концепции «все включено» и меню в ресторанах до языка общения в отелях.