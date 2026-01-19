Автоэксперт оценил вероятность подорожания запчастей для премиальных машин

Цены на запчасти для премиальных автомобилей продолжат расти, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что, несмотря на общий уровень инфляции, скачки цен стали менее выраженными.

Сейчас вроде бы эта турбулентность успокоилась, но все равно мы понимаем, что люди поняли, что запчасти каких-то брендов, наверное, лучше не покупать, потому что дешево, но не очень качественно. В первую очередь я говорю про многих китайских производителей, неофициальных, которые просто делают какие-то запчасти на автосервисах, — рассказал Кадаков.

Автоэксперт призвал брать качественные оригинальные запчасти, несмотря на видимую переплату. По его словам, такие детали прослужат дольше и доставят меньше хлопот автовладельцам.

Ранее автоэксперт Илья Плисов рассказал, что россияне стали гораздо чаще экономить на ремонте машин, предпочитая чинить только самые критические поломки. По его словам, немало людей теперь отказываются от дополнительных работ и выбирают запчасти из экономсегмента.