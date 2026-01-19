Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:45

Автоэксперт оценил вероятность подорожания запчастей для премиальных машин

Автоэксперт Кадаков: запчасти для премиальных машин продолжат дорожать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Цены на запчасти для премиальных автомобилей продолжат расти, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что, несмотря на общий уровень инфляции, скачки цен стали менее выраженными.

Сейчас вроде бы эта турбулентность успокоилась, но все равно мы понимаем, что люди поняли, что запчасти каких-то брендов, наверное, лучше не покупать, потому что дешево, но не очень качественно. В первую очередь я говорю про многих китайских производителей, неофициальных, которые просто делают какие-то запчасти на автосервисах, — рассказал Кадаков.

Автоэксперт призвал брать качественные оригинальные запчасти, несмотря на видимую переплату. По его словам, такие детали прослужат дольше и доставят меньше хлопот автовладельцам.

Ранее автоэксперт Илья Плисов рассказал, что россияне стали гораздо чаще экономить на ремонте машин, предпочитая чинить только самые критические поломки. По его словам, немало людей теперь отказываются от дополнительных работ и выбирают запчасти из экономсегмента.

запчасти
автомобили
автоэксперты
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Экс-нардеп ответил, достигнут ли США и Украина договоренностей в Давосе
«Лютое средневековье»: киевлянка о жизни в столице при свете костров
В Петербурге озаботились ценами на проезд в метро
«Великолепно!»: британцы окунулись в прорубь в Москве и пришли в восторг
Депутат придумал, как защитить россиян от «эффекта Долиной»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.