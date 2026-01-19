Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:49

Звезде шоу «Виза невесты» предъявили 24 обвинения

Участнице шоу «Виза невесты» Маргарете предъявили 24 обвинения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Против бывшей участницы американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» Лейды Маргареты выдвинули обвинения по 24 эпизодам правонарушений, передает TMZ. Ей инкриминируют нарушения, совершенные с ноября 2023-го по март 2024 года. Девушку еще не задержали.

Маргарету обвиняют в семи случаях уклонения от правосудия, шести фактах мошенничества, 10 эпизодах подлога и одной краже. Следствие располагает подтвержденными данными о каждом преступлении. Судебные документы указывают, что нарушения затрагивают разные регионы и периоды.

У Лейды уже были проблемы с законом: ей предъявляли обвинения в краже личности, домашнем насилии и жестоком обращении с животными. Слушание по новым делам назначено на 18 февраля.

Ранее лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей), поскольку ее счета заблокированы. Она уточнила, что срок внесения средств истекает 21 января, после чего ей могут изменить меру пресечения на арест.

