Мобилизация и пенсионная реформа: что ждет россиян в 2026 году

Темы пенсионной реформы и мобилизации вновь появились в информационном поле. На чем основаны эти слухи, могут ли власти принять новые законы, почему подобные вбросы с завидной регулярностью возникают в СМИ — в материале NEWS.ru.

Могут ли власти принять закон о новой пенсионной реформе

Глава комитета Госдумы РФ по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал прекратить любые дискуссии на тему новой пенсионной реформы, так как они наносят вред обществу.

«Первое — надо прекратить фантазировать. У нас принят бюджет Социального фонда на 2026 год и на трехлетку. Кроме того, одобрен федеральный бюджет и нет каких-либо предпосылок для того, чтобы поднимать эту тему и повышать пенсионный возраст», — заверил он.

По словам парламентария, публичные дебаты лишь повышают градус социальной напряженности, тревожат, злят людей, а также негативно влияют на демографию и качество жизни. «В Госдуме нет серьезных обсуждений этого вопроса», — подчеркнул Нилов в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата от КПРФ Юрия Афонина, пересмотр пенсионного возраста может взорвать общество и власть это понимает. При этом он напомнил, что заявленная цель пенсионной реформы 2018 года — реальное повышение пенсий — так и не была достигнута.

По его словам, роботизация и развитие ИИ способны колоссально увеличить производительность труда. Возвращение природных ресурсов, ТЭК и стратегических предприятий в руки государства может увеличить его доходы, отметил Афонин.

«По этой причине повышать пенсионный возраст нет необходимости. Напротив, при правильной экономической политике его можно снизить», — сказал парламентарий NEWS.ru.

Есть ли основания для повышения пенсионного возраста в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев подчеркнул, что прежний пенсионный возраст (55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин) был научно обоснован Академией наук СССР с точки зрения начала необратимых процессов старения.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил NEWS.ru, что в России продолжается переходный период реформы, начавшейся в 2019 году, который рассчитан до 2028-го.

«Эта реформа была вызвана объективными причинами — демографическим дисбалансом и изменениями на рынке труда», — объяснил эксперт. Процесс ее реализации еще не завершен и призван решить поставленные задачи, поэтому необходимости в дополнительных реформах в обозримой перспективе нет, отметил экономист.

Это мнение разделяет экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.

«У нас еще не закончилась старая пенсионная реформа. Поэтому три года можно не беспокоиться — в ближайшее время никто не объявит о резком, скачкообразном изменении хода реформы», — сказал собеседник NEWS.ru.

Мобилизация в России в 2026 году

В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что никакой массовой мобилизации, тем более принудительной, не планируется. В качестве противоположного примера он привел ситуацию на Украине.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Понимаете, разница в чем? У нас ребята приходят сами и записываются в армию. Они же, по сути, добровольцы. Мы не проводим никакой массовой, тем более принудительной мобилизации, что делается киевским режимом», — пояснил российский лидер.

Нужна ли России новая массовая мобилизация

Спекуляции по поводу предстоящей мобилизации не находят объективного подтверждения, заявил NEWS.ru военный политолог, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

По его мнению, создание профессиональной армии вполне оправданно и экономически целесообразно.

«Современное развитие военной и специальной техники является наглядным тому подтверждением. Российской армии нужны специалисты, способные на качественно высоком уровне выполнить свой воинский долг и защитить граждан России от нацистской угрозы», — подчеркнул он.

При каких условиях возможна новая мобилизация в РФ

Указ № 647 о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года является действующим, напомнил в разговоре с NEWS.ru эксперт по информационным и гибридным угрозам Артем Екушевский.

«Указ не был отменен, а значит, правовой режим, который он установил, продолжает действовать. Этот документ предоставляет правовые основания для призыва граждан по мобилизации, определяет их статус, порядок увольнения и другие аспекты. Фактически он создал устойчивую правовую базу для подобных мер на будущее», — пояснил собеседник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам Екушевского, возможность проведения мобилизации (частичной и всеобщей) сохраняется.

«Решение о ее объявлении будет политическим и зависит от оценки высшим руководством страны военно-политической обстановки, а также потребностей обеспечения обороны. В текущий момент, судя по официальным заявлениям, власти не анонсируют новую волну мобилизации, предпочитая делать акцент на добровольном наборе контрактников и регулярном призыве», — заключил Екушевский.

Почему призыв на военные сборы — это не мобилизация

В конце прошлого года Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Согласно документу, сборы будут проводиться в вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Правительству и региональным властям было поручено обеспечить организацию призыва, а также проведение сборов.

Адвокат Григорий Сарбаев сообщил NEWS.ru, что военные сборы ежегодно проводятся в РФ. По его словам, они регламентируются одной из статей действующего закона о воинской обязанности.

«Естественно, пока идет СВО, общество будет волноваться по поводу таких мероприятий. Однако в Советском Союзе они тоже проводились регулярно», — сказал он.

Руководитель экспертной группы по обороне Госдумы Борис Усвяцов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что речь идет о плановом мероприятии.

«Никто не пошлет людей на фронт — это наш государственный резерв. Такая система всегда существовала. Люди, которые призываются на военные сборы, обновляют свои навыки и знания, адаптируются к новым реалиям. Например, раньше стреляли из одних пушек, а теперь — из других», — пояснил собеседник.

