Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году. Документ, опубликованный на официальном сайте правовых актов, уже вступил в силу. Кого это коснется, как обычно проходит такое мероприятие — NEWS.ru рассказали эксперты.

О чем говорится в указе президента

Согласно обнародованному указу, сборы будут проводиться в вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Правительству и региональным властям поручены вопросы организации.

Как часто проходят военные сборы

Как сообщил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев, военные сборы проводятся в стране ежегодно. По его словам, сборы регламентируются одной из статей действующего закона о воинской обязанности: «Естественно, пока идет СВО, общество будет волноваться по поводу таких мероприятий. Однако в Советском Союзе они тоже проводились регулярно».

Адвокат также обратил внимания на то, что в президентском указе засекречены два пункта: «Они вызывают наибольшие вопросы. Скорее всего, речь идет о численности мужчин, которых призывают, и о сроках. Однако продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Кроме того, на подобные мероприятия людей не имеют права призывать чаще одного раза в три года».

Руководитель экспертной группы по обороне Государственной думы РФ Борис Усвяцов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что речь идет о плановом мероприятии.

«Ни на какой фронт этих людей никто не пошлет. Это наш государственный резерв. Такая система всю жизнь у нас существовала. Люди, которые призываются на военные сборы, просто обновляют свои навыки и знания, адаптируются к новым реалиям. Например, раньше стреляли из одних пушек, а теперь — совсем из других», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Юрист Сергей Ефимов в разговоре с NEWS.ru уточнил, что Генштаб направит в военкоматы директиву, на основании которой будет начата рассылка повесток военнообязанным.

Если россияне не явились по повестке по уважительной причине, то военкомат должен принять меры по их доставке к месту проведения военных сборов. Неявка влечет штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, уголовная ответственность не предусмотрена.

Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Кто считается находящимся в запасе

Под военными сборами понимается система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе, рассказал юрист Сергей Ефимов. По его словам, в запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время. В частности, это мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу, неслужившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет), выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры), а также женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины).

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.

Кто освобожден от военных сборов

От военных сборов освобождены: ограниченно годные и временно не годные к военной службе по состоянию здоровья, педагоги, те, кто учится очно или очно-заочно, женщины, многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, отцы-одиночки или с беременной женой, срок беременности у которой не менее 22 недель. Как уточнил юрист Сергей Ефимов, также освобождаются те, кто занят постоянным уходом за родственниками, опекуны (попечители) несовершеннолетних, депутаты Госдумы или региональных парламентов, а также главы муниципальных образований.

Помимо этого, на военные сборы не призываются те, кто пребывает за пределами России, прошел альтернативную гражданскую службу, с момента увольнения с военной службы которых не прошло двух лет, осужденные, имеющие неснятую или непогашенную судимость, граждане, в отношении которых возбуждено уголовное дело, переданное в суд, или ведется дознание.

Кроме того, от военных сборов освобождены сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, включая гражданский персонал, сотрудники авиационного и железнодорожного транспорта, и плавающий состав судов, работники сельскохозяйственной сферы во время проведения посевных и уборочных работ.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда призовут резервистов

В ноябре президент России подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Инициативу подготовило Минобороны России. В конце октября соответствующий законопроект приняла Госдума.

Авторы документа предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться граждане из мобилизационного людского резерва вооруженных сил.

Без учета нововведений резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Поправки дают возможность задействовать этих людей и в мирное время.

