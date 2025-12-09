Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут

ТИЭФ'25
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году. Документ, опубликованный на официальном сайте правовых актов, уже вступил в силу. Кого это коснется, как обычно проходит такое мероприятие — NEWS.ru рассказали эксперты.

О чем говорится в указе президента

Согласно обнародованному указу, сборы будут проводиться в вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Правительству и региональным властям поручены вопросы организации.

Как часто проходят военные сборы

Как сообщил NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев, военные сборы проводятся в стране ежегодно. По его словам, сборы регламентируются одной из статей действующего закона о воинской обязанности: «Естественно, пока идет СВО, общество будет волноваться по поводу таких мероприятий. Однако в Советском Союзе они тоже проводились регулярно».

Адвокат также обратил внимания на то, что в президентском указе засекречены два пункта: «Они вызывают наибольшие вопросы. Скорее всего, речь идет о численности мужчин, которых призывают, и о сроках. Однако продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Кроме того, на подобные мероприятия людей не имеют права призывать чаще одного раза в три года».

Руководитель экспертной группы по обороне Государственной думы РФ Борис Усвяцов подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что речь идет о плановом мероприятии.

«Ни на какой фронт этих людей никто не пошлет. Это наш государственный резерв. Такая система всю жизнь у нас существовала. Люди, которые призываются на военные сборы, просто обновляют свои навыки и знания, адаптируются к новым реалиям. Например, раньше стреляли из одних пушек, а теперь — совсем из других», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Юрист Сергей Ефимов в разговоре с NEWS.ru уточнил, что Генштаб направит в военкоматы директиву, на основании которой будет начата рассылка повесток военнообязанным.

Если россияне не явились по повестке по уважительной причине, то военкомат должен принять меры по их доставке к месту проведения военных сборов. Неявка влечет штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, уголовная ответственность не предусмотрена.

Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Кто считается находящимся в запасе

Под военными сборами понимается система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе, рассказал юрист Сергей Ефимов. По его словам, в запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время. В частности, это мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу, неслужившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет), выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры), а также женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины).

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично.

Кто освобожден от военных сборов

От военных сборов освобождены: ограниченно годные и временно не годные к военной службе по состоянию здоровья, педагоги, те, кто учится очно или очно-заочно, женщины, многодетные отцы с несовершеннолетними детьми, отцы-одиночки или с беременной женой, срок беременности у которой не менее 22 недель. Как уточнил юрист Сергей Ефимов, также освобождаются те, кто занят постоянным уходом за родственниками, опекуны (попечители) несовершеннолетних, депутаты Госдумы или региональных парламентов, а также главы муниципальных образований.

Помимо этого, на военные сборы не призываются те, кто пребывает за пределами России, прошел альтернативную гражданскую службу, с момента увольнения с военной службы которых не прошло двух лет, осужденные, имеющие неснятую или непогашенную судимость, граждане, в отношении которых возбуждено уголовное дело, переданное в суд, или ведется дознание.

Кроме того, от военных сборов освобождены сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, включая гражданский персонал, сотрудники авиационного и железнодорожного транспорта, и плавающий состав судов, работники сельскохозяйственной сферы во время проведения посевных и уборочных работ.

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда призовут резервистов

В ноябре президент России подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Инициативу подготовило Минобороны России. В конце октября соответствующий законопроект приняла Госдума.

Авторы документа предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться граждане из мобилизационного людского резерва вооруженных сил.

Без учета нововведений резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Поправки дают возможность задействовать этих людей и в мирное время.

