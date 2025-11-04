Путин подписал закон о призыве в армию круглый год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проведения призывных мероприятий в течение всего календарного года. Согласно новым нормам, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий теперь могут проводиться круглогодично, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Установлено, что фактическая отправка граждан для прохождения военной службы будет осуществляться в традиционные сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Таким образом, основные изменения касаются организации призывного процесса, в то время как периоды непосредственного призыва в войска остаются неизменными.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.