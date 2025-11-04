Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 17:43

Путин подписал важный закон о резервистах

Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране важных объектов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве Вооруженных сил, к специальным сборам для охраны критически важных объектов. Закон на сайте официального опубликования правовых актов распространяется исключительно на добровольцев, заключивших соответствующий контракт.

Согласно новым нормам, указ президента позволит направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру. Конкретный порядок организации сборов будет определяться правительством РФ.

Ранее в Тюменской области был объявлен отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона. Сформированное подразделение будет заниматься охраной и обороной объектов, при этом резервисты не будут направляться в зону спецоперации. Как пояснил военный комиссар региона Сергей Чирков, решение связано с угрозой применения дальнобойных беспилотников со стороны ВСУ.

Владимир Путин
законы
резервисты
охрана
