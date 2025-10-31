Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 20:15

В российском регионе начали отбирать резервистов для защиты объектов

В Тюменской области набирают резервистов для защиты критических объектов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюменской области объявлен отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона, сообщает информационный центр правительства области. Сформированное подразделение будет заниматься охраной и обороной объектов, при этом резервисты не будут направляться в зону спецоперации. Как пояснил военный комиссар региона Сергей Чирков, решение связано с угрозой применения дальнобойных беспилотников со стороны ВСУ.

В целях увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных патриотически настроенных граждан, — отметил он.

Кандидаты должны быть годными по здоровью, без судимости, в возрасте от 18 до 50 лет. Отобранные резервисты пройдут обязательную 14-дневную подготовку под руководством специалистов с боевым опытом, говорится в сообщении.

В период службы за ними сохранится средняя зарплата по основному месту работы, а также будет выплачиваться ежемесячное довольствие от 30 до 50 тыс. рублей. Работодателям также предусмотрена компенсация затрат, а ориентировочный срок призыва составит два месяца.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов на территории России. За документ единогласно проголосовал 401 депутат при отсутствии воздержавшихся и голосов против. Основанием для призыва станет указ президента РФ.

резервисты
Тюменская область
объекты
кандидаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и спустя сутки умер
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
Рождаемость в Карелии превысила средний показатель по России
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Скончался популяризатор наследия Брюса Ли Тим Тэкетт
Барановская со слезами на глазах рассказала, кого первым увидела в больнице
Куда сходить в Москве в ноябрьские выходные: «Ночь музеев», тыквы и кино
Похудевшая Барановская появилась на публике после операции
Киев запретил приближаться к Покровску и Купянску: какой ужас скрывают ВСУ
«Локомотив» против «Зенита»: кто победит в главном матче РПЛ
В США предположили, зачем Москва наращивает силы на Кольском полуострове
Венесуэла обратилась за помощью к России из-за США
Депутат Вороновский узнал о лишении неприкосновенности из интернета
В пустыне Невады случайно сделали жуткую находку с человеческими останками
Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей
Финляндия оказалась на грани голодного кризиса
В США обнаружили тысячи артефактов XIX века
В Тюмени продают камень почти за миллион рублей
Осенняя аллергия: главные триггеры и методы борьбы
Трамп загадочно ответил на вопрос о ядерных испытаниях США
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.