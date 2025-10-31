В российском регионе начали отбирать резервистов для защиты объектов В Тюменской области набирают резервистов для защиты критических объектов

В Тюменской области объявлен отбор кандидатов в мобилизационный резерв для усиления защиты критически важных объектов региона, сообщает информационный центр правительства области. Сформированное подразделение будет заниматься охраной и обороной объектов, при этом резервисты не будут направляться в зону спецоперации. Как пояснил военный комиссар региона Сергей Чирков, решение связано с угрозой применения дальнобойных беспилотников со стороны ВСУ.

В целях увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных патриотически настроенных граждан, — отметил он.

Кандидаты должны быть годными по здоровью, без судимости, в возрасте от 18 до 50 лет. Отобранные резервисты пройдут обязательную 14-дневную подготовку под руководством специалистов с боевым опытом, говорится в сообщении.

В период службы за ними сохранится средняя зарплата по основному месту работы, а также будет выплачиваться ежемесячное довольствие от 30 до 50 тыс. рублей. Работодателям также предусмотрена компенсация затрат, а ориентировочный срок призыва составит два месяца.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов на территории России. За документ единогласно проголосовал 401 депутат при отсутствии воздержавшихся и голосов против. Основанием для призыва станет указ президента РФ.