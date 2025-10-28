Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:17

Госдума приняла в I чтении закон о резервистах

Проект о привлечении резервистов к защите важных объектов принят в I чтении

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов на территории России. За документ единогласно проголосовали 401 депутат при отсутствии воздержавшихся и голосов против, передает корреспондент NEWS.ru.

Согласно законопроекту, граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты объектов жизнеобеспечения.

Основанием для призыва резервистов станет указ президента Российской Федерации. Порядок проведения специальных сборов установит правительство.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты, заключившие контракт с Министерством обороны, смогут привлекаться к охране критически важных объектов во время сборов. Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект касается исключительно этой категории военнообязанных и не распространяется на весь мобилизационный резерв.

До этого вице-адмирал Владимир Цимлянский уже говорил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. По его словам, их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.

Госдума
законы
резервисты
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Руку протягиваем»: Лукашенко раскритиковал Запад за отношение к Минску
Российские войска сорвали две попытки прорыва ВСУ под Харьковом
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.