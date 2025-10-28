Госдума приняла в I чтении закон о резервистах Проект о привлечении резервистов к защите важных объектов принят в I чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий привлекать резервистов для защиты критически важных объектов на территории России. За документ единогласно проголосовали 401 депутат при отсутствии воздержавшихся и голосов против, передает корреспондент NEWS.ru.

Согласно законопроекту, граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты объектов жизнеобеспечения.

Основанием для призыва резервистов станет указ президента Российской Федерации. Порядок проведения специальных сборов установит правительство.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что резервисты, заключившие контракт с Министерством обороны, смогут привлекаться к охране критически важных объектов во время сборов. Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект касается исключительно этой категории военнообязанных и не распространяется на весь мобилизационный резерв.

До этого вице-адмирал Владимир Цимлянский уже говорил, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. По его словам, их также не пошлют за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.