Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:51

В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО

Вице-адмирал Цимлянский: резервистов не будут привлекать к участию в СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, их также не отправят за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.

Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта, — сказал он на брифинге.

Ранее правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании вооруженных сил за пределами страны. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

Тогда юрист Юрий Капштык отметил, что призыв резервистов для военных операций за границей одобрили с целью обеспечить кадрами Министерство обороны России. Он напомнил, что эта структура направлена на защиту интересов государства, в том числе и за его пределами.

Россия
Генштаб ВС РФ
резервисты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РКН объяснили, зачем «тормозятся» Telegram и WhatsApp
Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли похожий на гранату предмет
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.