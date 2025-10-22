В Генштабе рассказали, будут ли резервистов привлекать к СВО

Резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, их также не отправят за пределы России, однако они могут защищать критически важные объекты в стране.

Важно отметить, что в соответствии с законопроектом резервисты не привлекаются к участию в специальной военной операции и к выполнению задач за пределами Российской Федерации, а участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта, — сказал он на брифинге.

Ранее правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании вооруженных сил за пределами страны. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

Тогда юрист Юрий Капштык отметил, что призыв резервистов для военных операций за границей одобрили с целью обеспечить кадрами Министерство обороны России. Он напомнил, что эта структура направлена на защиту интересов государства, в том числе и за его пределами.