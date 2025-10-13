Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ

Правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания законопроектной комиссии. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

Законом вводится понятие «специальные сборы», под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны, — пояснил зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он добавил, что законопроект также устанавливает возможность дополнительных выплат резервистам, которые призваны на такие сборы. В настоящее время привлекать их к выполнению боевых задач можно только в период мобилизации или в военное время. Документом предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих».

Ранее группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление статуса ветерана боевых действий военнослужащим систем ПВО. Инициатива направлена на признание заслуг военных, участвующих в отражении воздушных атак и обеспечении защиты населения от ударов с воздуха.