Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 15:46

Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правительство России разрешило привлекать резервистов к выполнению задач при использовании Вооруженных сил за пределами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания законопроектной комиссии. Соответствующие поправки планируется внести в федеральное законодательство.

Законом вводится понятие «специальные сборы», под которыми понимаются сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при использовании Вооруженных Сил России за пределами нашей страны, — пояснил зампред правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Он добавил, что законопроект также устанавливает возможность дополнительных выплат резервистам, которые призваны на такие сборы. В настоящее время привлекать их к выполнению боевых задач можно только в период мобилизации или в военное время. Документом предлагается внести изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих».

Ранее группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление статуса ветерана боевых действий военнослужащим систем ПВО. Инициатива направлена на признание заслуг военных, участвующих в отражении воздушных атак и обеспечении защиты населения от ударов с воздуха.

резервисты
правительство
командировки
поправки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.