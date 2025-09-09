На Украине объяснили скандальный отъезд экс-министра

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выехал в Польшу для участия в международной конференции, сообщила его пресс-служба изданию Hromadske. Поездка была заранее запланированной, а возвращение политика на Украину ожидается 20 сентября.

В пресс-службе подчеркнули, что отъезд Кулебы состоялся до обнародования постановления правительства Украины от 3 сентября, которое запрещает выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла. Согласно заявлению представителей экс-министра, через Польшу он направляется на международную конференцию в Сеуле. После этого Кулеба планирует вернуться в Польшу для участия в другом мероприятии, а 20 сентября должен выступить на публичном событии в Киеве.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины заявил, что был вынужден покинуть страну после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о запрете выезда за границу для бывших дипломатов. Дипломат назвал это решение властей личной угрозой. Кулеба покинул Украину за несколько часов до вступления запрета в силу. Он отметил, что законодательство страны не предусматривает обязательной военной службы для бывших дипломатов, а ограничение на выезд препятствовало бы его профессиональной деятельности, поскольку он сотрудничает с европейскими и американскими университетами.

Экс-глава МИД Украины также в свое время охарактеризовал как «предвыборный кошмар» инициативу отправки военного контингента на территорию страны. Он пояснил, что размещение войск на передовой потребует значительных финансовых затрат и сложной логистики, а их дислокация в тылу не имеет практического смысла.