Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:54

«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины

Экс-главе МИД Украины Кулебе пришлось покинуть страну из-за указа Зеленского

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был вынужден покинуть страну после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о запрете выезда за границу для бывших дипломатов, передает Corriere della Sera. По словам политика, решение властей стало для него личной угрозой.

Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. <...> Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств, — заявил Кулеба.

Кулеба рассказал, что покинул Украину за несколько часов до вступления закона в силу. Он отметил, что законодательство страны не предусматривает обязательной военной службы для бывших дипломатов. По словам бывшего министра, ограничение на выезд мешало бы его профессиональной деятельности. Дело в том, что он сотрудничает с европейскими и американскими университетами.

Ранее Кулеба назвал предвыборным кошмаром инициативу отправки на территорию страны военного контингента. Он отметил, что размещение войск на передовой обернется колоссальными расходами и сложной логистикой, а нахождение их в тылу лишено смысла.

Дмитрий Кулеба
Владимир Зеленский
Украина
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе признали геополитические победы Путина
Мерц показал проблемы в работе Всемирной торговой организации
Цыганка получила почти 2,5 млн рублей пособий на несуществующих детей
Шоу «Ты супер!», проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет Стас Ярушин
Россиянам назвали самый дорогой регион для отдыха
Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья
Педофила поймали на «маму»: медик хотел секса с дочерью собеседницы
«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма
В БРИКС раскрыли, каким должен быть мир
Врач раскрыла страшные побочные эффекты аспирина
Суд в Ереване принял новое решение по делу Карапетяна
Плюшевый «Сайлент Хилл» в российском селе попал на видео
Продюсер раскрыл гонорары задержанной с наркотиками Тарасовой
У Лолиты нашли невыплаченные долги по налогам
Россиянам обозначили главную проблему современного общества
Бомжевавший в Москве иностранец умер после возвращения на родину
Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Какой будет пенсия, если не работать: узнали ответ и как повысить
45-летняя Семенович поделилась с подписчиками пикантным кадром из ванны
В Европе раскрыли план «коалиции желающих» по Украине
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.