«Как вор ночью»: экс-глава МИД Украины назвал причину бегства с Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был вынужден покинуть страну после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о запрете выезда за границу для бывших дипломатов, передает Corriere della Sera. По словам политика, решение властей стало для него личной угрозой.

Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. <...> Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств, — заявил Кулеба.

Кулеба рассказал, что покинул Украину за несколько часов до вступления закона в силу. Он отметил, что законодательство страны не предусматривает обязательной военной службы для бывших дипломатов. По словам бывшего министра, ограничение на выезд мешало бы его профессиональной деятельности. Дело в том, что он сотрудничает с европейскими и американскими университетами.

Ранее Кулеба назвал предвыборным кошмаром инициативу отправки на территорию страны военного контингента. Он отметил, что размещение войск на передовой обернется колоссальными расходами и сложной логистикой, а нахождение их в тылу лишено смысла.