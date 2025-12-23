Школьница нашла у отца пистолет и выстрелила себе в шею

Школьницу из города Находка доставили в больницу Владивостока с пулей от пневматического пистолета в области шеи, сообщает УМВД по Приморскому краю. По предварительным данным, девочка случайно выстрелила себе в шею во время игры с оружием отца.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним была доставлена 13-летняя девочка с инородным телом в области шеи, а именно пулей от пневматического пистолета, — рассказали в пресс-службе.

