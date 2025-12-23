Новый год-2026
23 декабря 2025 в 16:47

Школьница нашла у отца пистолет и выстрелила себе в шею

В Приморье 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в шею из пневматики

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Школьницу из города Находка доставили в больницу Владивостока с пулей от пневматического пистолета в области шеи, сообщает УМВД по Приморскому краю. По предварительным данным, девочка случайно выстрелила себе в шею во время игры с оружием отца.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним была доставлена 13-летняя девочка с инородным телом в области шеи, а именно пулей от пневматического пистолета, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Туапсе во дворе жилого дома неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка. Инцидент произошел 21 ноября, когда девятилетний мальчик гулял со своим другом во дворе дома № 34 на улице Шаумяна. В какой-то момент школьник почувствовал сильную боль в левой стороне лица.

До этого в центре Алагира в Северной Осетии рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета по мужчине, который находился на улице с женщиной и маленьким ребенком. Конфликт возник между двумя мужчинами 30 и 28 лет.

