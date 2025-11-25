Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику

В Краснодарском крае неизвестный выстрелил в лицо ребенку. Правоохранители пытаются установить злоумышленника, а мальчику пришлось перенести операцию. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Пуля прилетела в щеку

Местные Telegram-каналы сообщили, что инцидент произошел в Туапсе в пятницу, 21 ноября. Девятилетний мальчик гулял со своим другом во дворе дома № 34 на улице Шаумяна. В какой-то момент школьник почувствовал сильную боль в левой стороне лица.

Оказалось, что в его щеку влетела металлическая пуля от пневматического оружия. По словам матери, пуля прошла примерно на пять сантиметров и застряла в щеке.

Сейчас мальчик находится в больнице. В тот же день ему провели операцию для изъятия инородного тела из лица.

Ищут стрелка

В полиции подтвердили факт инцидента. Известно, что родители обратились в дежурную часть ОМВД по Туапсинскому району 23 ноября.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения, он был госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — рассказали в полиции.

Как ответят по закону

Примечательно, что пневматические пистолеты зачастую в судах расцениваются не как оружие, а как «предмет, использованный в качестве оружия». Аналогично квалифицируют, например, топор, дубинку или кусок арматуры, пишет aif.ru.

Юрист Людмила Карташова поясняла, что чаще всего стрельбу из пневматики могут квалифицировать как хулиганство. Без последствий применяют административную статью, а с последствиями — уголовную.

В зависимости от тяжести последствий и обстоятельств могут назначаться крупные штрафы или даже лишение свободы. В последнем случае санкция может достигать семи лет.

Также есть специальная статья за нарушение правил стрельбы — 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Однако ее могут применить только в случае, если пневматика того уровня, чтобы считаться гражданским оружием.

