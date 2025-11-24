«Сама не могла идти»: подростка посадили за изнасилование чиновницы

Под Волгоградом местного школьника отправили в воспитательную колонию на полтора года. Его признали виновным в изнасиловании 23-летней чиновницы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Провожал домой

История началась на корпоративе администрации рабочего поселка Иловля 28 декабря. Роль Деда Мороза на празднике чиновников доверили 15-летнему подростку из местной школы. Но наутро против юноши подали заявление об изнасиловании. Пострадавшая — 23-летняя чиновница, которая воспитывает двухлетнего сына.

«Поскольку сама она не могла идти, ее провожали до дома этот подросток и молодая девушка. Девушка сразу ушла, а подросток, возможно, остался, никто не знает. Но утром принесли заявление в полицию об изнасиловании. Полиция просила забрать заявление, но она отказалась, некоторые люди думают, чтобы содрать деньги с родителей подростка. Его забрали, посадили по подозрению в изнасиловании», — рассказывала местная жительница Екатерина Бокова.

Юноша тоже был пьян, и в этом Бокова как раз винит взрослых, которые пустили за свой стол с алкогольными напитками подростка.

«Сидел весь красный»

Сам юноша перед следствием не юлил и признался, что интимная связь была, но настаивал: все было по взаимному согласию. Но утром полиция начала следственные мероприятия в семье подростка.

«Мы понять ничего не могли. Все это было в час или два ночи. Но вот представьте, вас поднять в это время. И тем более их много было. Нас всех по разным комнатам, углам разбросали, чтобы мы даже не общались. Полиция, следователи, адвокаты, начальник полиции — кого здесь только не было. Они просто все кричали. <…> Я сразу и не поняла, что произошло. Он просто сидел, весь красный, у него были вот такие глаза. Он ничего не говорил», — рассказывала бабушка мальчика изданию V1.RU.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ОГЭ под конвоем

Подросток до вынесения вердикта оставался под домашним арестом. Образование с начала года он получал дистанционно. И даже ОГЭ сдавал под конвоем. Мать одного из учеников школы возмущалась таким решением следственных органов. Это, по ее словам, существенно увеличивает стресс для детей.

«На экзамен в сопровождении вооруженных полицейских был доставлен ученик, против которого возбуждено уголовное дело по статье „Изнасилование“. Представьте себе реакцию учащихся, некоторые из которых ранее не сдали экзамен не в силу неподготовленности, а в силу стрессового состояния. А какой будет результат теперь, когда полицейские сидят под дверью, а другие патрулируют территорию под окнами? Заложниками этой неоднозначной ситуации стали не только учащиеся, но и преподаватели. Ничего не имею против школы, преподавателей. Хорошо, что мальчика допустили до экзаменов. Но неужели нельзя было продумать этот момент? Принять экзамен у ученика в отдельном кабинете, например, чтобы всем было удобно», — говорила женщина.

Поскольку дело касается половой неприкосновенности пострадавшей и несовершеннолетнего подозреваемого, никаких деталей дела официально не разглашалось.

Растлительница или пострадавшая?

Родители настаивали, что их сын и пострадавшая должны были поменяться местами в зале суда. Они подавали встречное заявление, в котором требовали наказать женщину за склонение подростка к половой близости.

Но суд занял сторону чиновницы. В Иловлинском районном суде судья Вячеслав Пичугин приговорил юношу к полутора годам воспитательной колонии.

Судя по картотеке суда, защита подсудимого уже подала апелляционную жалобу на не вступивший в силу судебный акт. 10 ноября она была зарегистрирована.

Читайте также:

Смерть в двухметровой яме: кого накажут за гибель 77-летней матери-героини?

Няня с амбре: москвичка еле выгнала из дома пьяную сиделку

Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка