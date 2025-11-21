Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 19:22

Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Дмитрий Балакин — саранский преступник, причастный к убийству трех девушек и ряду изнасилований. Через суд он пытался оспорить право СМИ называть его маньяком. NEWS.ru рассказывает историю этого душегуба.

Охотник на студенток

Дмитрий Балакин был осужден к пожизненному лишению свободы Верховным судом Мордовии 21 декабря 2006 года. Первое из трех своих убийств он совершил 2 сентября 2005 года. Тогда он изнасиловал и задушил 20-летнюю студентку педагогического института Кристину Федякину.

Следующее убийство произошло уже 11 сентября — погибла 17-летняя Екатерина Тарасова, которая приехала в Саранск учиться на парикмахера. Третьей жертвой маньяка стала 19-летняя Юлия Ланчина. Ее он убил в ночь на 8 октября. Девушка тоже училась в саранском пединституте.

Остальные девушки выжили чудом. При этом установлено, что одну из своих жертв Балакин изнасиловал прямо на глазах у ее малолетнего ребенка.

В то время молодой человек уже был женат. В интервью журналистам «Столицы-С» он хвастался, что не имел проблем с интимной жизнью и на изнасилования шел не из-за острой нужды.

«С девушками у меня никогда проблем не было! Легко с ними знакомился, и все остальное легко… То есть, помимо Лены, у меня одновременно были и другие партнеры. Тут я не без греха… Что касается погибших, то их можно назвать случайными жертвами. Раньше я их вообще не знал», — рассказывал мужчина в интервью 2008 года.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утром обещал не убивать

Убийца признавался, что наутро давал себе зарок — более не совершать преступлений. Но, по его словам, сдержать обещания мог всего лишь до следующей дозы алкоголя.

«Вы понимаете, утром просыпаешься и сам себе говоришь: на этом — все! Больше этого делать не буду! Но хватает тебя максимум на неделю! А потом снова вечером идешь с друзьями в кафе и чисто напиваешься. То есть меня хватало только до следующей пьянки. А когда я напивался, то уже не понимал, что делаю. Я следователю так и объяснял, что каждое мое преступление было совершено в нетрезвом состоянии. Пьяным я уже не отдавал себе отчета, зачем автомашины угонял, насиловал, убивал. Хотя, к примеру, мог спокойно взять такси», — делился Балакин.

При этом он признается, что не страдал алкогольной зависимостью. Пробовал не пить вообще, но в компании с друзьями это, по его словам, было практически невозможно.

В то время мужчина допускал мысль, что его все-таки могут помиловать. Но если удастся выйти на свободу, то в Саранск точно не вернется — уверен, что там ему не дадут жить.

Не хотел называться маньяком

В 2008 году после публикации его интервью в «Столице-С» Балакин обратился в суд. Его возмутила не корректура беседы, а то, что в предисловии его называли маньяком.

Мужчина настаивал, что маньяк — это больной человек, а его психолого-психиатрическая экспертиза признала совершенно здоровым. Но суд встал на сторону журналистов и отказал убийце в удовлетворении иска.

Сейчас Балакин отбывает пожизненный срок в Дубравлаге в родном регионе. В 2008 году, когда его этапировали в это учреждение для пожизненников, он был самым молодым заключенным — ему было всего 23 года.

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
изнасилования
Мордовия
Россия
маньяки
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
