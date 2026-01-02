Останки криптобизнесмена Новака и его жены вернули на родину Тела убитых в ОАЭ бизнесмена Новака и его жены доставили в Санкт-Петербург

Тела российского криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, заявил в беседе с РИА Новости источник в следственных органах. Отмечается, что их останки были обнаружены в пустыне.

Да, тела доставили в Петербург, — подчеркнул собеседник агентства.

О неожиданном исчезновении семейной пары стало известно в ноябре 2025 года. 2 октября пара, на тот момент проживавшая в Дубае, должна была встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез Новака и его супругу на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с ними пропала.

Следствие установило, что Новака и его жену похитили с целью вымогательства криптовалюты и впоследствии убили, а тела закопали в пустыне. Правоохранители полагают, что у убийц были сообщники. По подозрению в преступлении были задержаны восемь человек.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что криптовалютную индустрию лихорадит, именно поэтому умирают замешанные в этих схемах бизнесмены. Парламентарий отметил, что в этой сфере, подобно финансовым пирамидам, держатся только до тех пор, пока в них привлекают новых и новых клиентов.