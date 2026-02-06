Фриланс без соцпакета или работа по найму — что выбрать в 2026 году

Результаты исследований «Авито» и Solar Staff показали, что в 2025 году доходы фрилансеров выросли на 15–25%. Эксперты проанализировали, что будет выгоднее в 2026-м — стабильная зарплата с социальным пакетом или высокая почасовая ставка при работе на себя. О том, завершается ли в экономике гонка зарплат — в материале NEWS.ru.

Почему растут доходы фрилансеров

Фрилансер — это самостоятельный предприниматель, который на свой страх и риск выполняет для клиента определенный перечень работ. У него нет заработной платы в традиционном смысле, но есть доход, пояснила NEWS.ru руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа.

При этом, по ее мнению, при обсуждении заработков фрилансеров и так называемой гонки зарплат часто происходит подмена понятий.

«Рост доходов фрилансеров во многом связан с тем, что многие высококвалифицированные специалисты — прежде всего в IT, дизайне, консалтинге, бухгалтерии и аудите — перешли на фриланс и теперь работают одновременно на несколько компаний. Соответственно, их совокупный доход увеличивается», — отметила Коледа.

Насколько фриланс выгоден в 2026 году

Однозначно оценить выгоду фриланса сложно, поскольку на выбор между работой по найму и самостоятельной занятостью влияет множество факторов, отметила в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, фрилансеры, которые, как правило, являются самозанятыми, получают преимущества в виде гибкого графика и минимальной налоговой нагрузки. Однако эта модель чаще всего лишает их социальных гарантий — оплаты больничного листа, ежегодного отпуска и возможности обучаться за счет работодателя.

«Человек, официально трудоустроенный в компании, помимо заработной платы может рассчитывать на социальный пакет, оплачиваемый отпуск и больничный, возможность обучаться и повышать квалификацию за счет работодателя, а также на отчисления в Социальный фонд, формирующие будущую пенсию», — напомнила экономист.

По ее мнению, фриланс может стать осознанным и выгодным выбором, например, для специалиста, который отработал по найму более 15 лет, накопил необходимые пенсионные баллы (ИПК) и хочет посвятить себя творчеству или интересному проекту в статусе самозанятого.

Одним из преимуществ фрилансера является возможность участия в нескольких проектах одновременно, не ограничиваясь корпоративными рамками. Это создает условия для профессионального развития и роста компетенций. По словам Ивановы-Швец, рост доходов во фрилансе в последние годы во многом обусловлен высокой активностью в таких высокооплачиваемых сферах, как IT, дизайн и маркетинг.

Чем фрилансеры удобны для бизнеса

Эксперты отмечают, что понятие «гонка зарплат» обычно относится к наемным работникам непроизводственной сферы — административно-управленческому и обслуживающему персоналу. Речь идет о функциональных подразделениях, таких как отделы кадров или бухгалтерии, которые не приносят компании прямой прибыли.

При этом Коледа подчеркнула, что высококвалифицированные рабочие, например сварщики, могут зарабатывать до полумиллиона рублей. Это дефицитная специальность, таких специалистов на рынке немного.

По ее словам, для бизнеса сотрудничество с внешними экспертами оказалось экономически выгодным. Компании не нужно нести постоянные расходы на содержание штата, зато можно быстро привлечь того специалиста, который идеально подходит для решения задачи, и оплатить конкретный результат, а не отработанные часы.

Фрилансеры также эволюционировали — теперь они не исполнители, а «решатели проблем», предлагающие клиентам не отдельную услугу, а комплексное решение с измеримым эффектом для бизнеса. Этому способствует развитая инфраструктура — профессиональные платформы, инструменты для презентации и удобные международные платежи, которые снижают барьеры, а также позволяют выстраивать долгосрочное партнерство, заключила эксперт.

