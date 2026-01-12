Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты

В России могут ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат для всех работников. Соответствующий законопроект, как ожидается, внесут в Госдуму уже 12 января. Инициатива обяжет коммерческие компании повышать оклады сотрудникам как минимум на уровень инфляции предыдущего года. О том, грозит ли эта мера новым витком роста цен и выдержит ли малый бизнес новую нагрузку, — в материале NEWS.ru.

Какие зарплаты в России сейчас

По данным Росстата, к середине 2025 года средняя номинальная заработная плата в России достигла 103,2 тысячи рублей, а медианная — 66,2 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года эти показатели выросли на 16% и 20% соответственно.

Напомним, номинальная зарплата — это сумма денег, которую работник получает на бумаге (в документах или на расчетном счете) до вычета налогов. Этот показатель не учитывает, сколько на эти деньги можно реально купить. Медианная зарплата — это уровень дохода, который делит всех работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, половина — меньше.

Каков порядок индексации зарплат сейчас

Индексация — это отдельная гарантия, которая обосновывается покупательной способностью. Согласно ТК РФ, работодатель обязан осуществлять индексацию зарплаты из-за роста цен.

Для госсектора или муниципальных учреждений порядок задается трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами (НПА). Для всех остальных работодателей (коммерческие и т. п.) индексация проводится в порядке, установленном коллективным договором (соглашениями), локальными нормативными актами.

Таким образом, обязанность работодателя индексировать зарплаты сотрудникам формально прописана в законе уже сейчас. Однако эта норма носит слишком общий характер и не содержит конкретных механизмов, сроков или минимального процента повышения. На практике это приводит к тому, что многие коммерческие компании либо индексируют зарплаты символически (например, на 2-3% при инфляции в 7–9%), либо не делают этого вовсе, ссылаясь на сложную экономическую ситуацию.

Чем может быть опасна «всеобщая» индексация

По мнению руководителя информационного отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Марии Коледы, введение обязательной индексации заработной платы в России будет иметь серьезные последствия для экономики и рынка труда.

Законопроект, предполагающий увеличение зарплат не ниже уровня инфляции за прошлый год, лишь на первый взгляд выглядит как мера, направленная на защиту работников и улучшение их финансового положения. Однако ориентирование на среднестатистическую инфляцию может не отражать реальную ситуацию в экономике, полагает собеседница NEWS.ru.

Реальная инфляция (особенно в условиях экономической нестабильности) может быть значительно выше, и это приведет к тому, что покупательная способность граждан не увеличится, несмотря на формальное повышение зарплат, добавляет она.

«Такая индексация может разогнать потребительскую инфляцию. Работодатели, сталкиваясь с необходимостью повышения зарплат, могут начать перекладывать свои затраты на конечного потребителя, что приведет к росту цен на товары и услуги. Это создаст замкнутый круг: рост зарплат — рост цен — снижение реальной покупательной способности», — объясняет Коледа.

Помимо этого, для бизнеса инициатива может стать дополнительным бременем. Не все компании смогут легко адаптироваться к новым требованиям, особенно малые и средние предприятия, которые в текущих экономических условиях и так работают под значительным финансовым давлением.

Как полагает Коледа, инициатива может привести к сокращению рабочих мест или даже закрытию некоторых компаний. По ее словам, законопроект требует тщательной проработки и анализа возможных последствий.

Любая индексация — палка о двух концах, говорит в разговоре с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

С одной стороны, данная мера послужит защите реальных доходов населения от инфляционного обесценивания. С другой — для большинства компаний фонд оплаты труда составляет одну из наиболее существенных статей расходов, указывает эксперт.

«Увеличение этого размера издержек для бизнеса может заставить работодателей найти способы оптимизации, грубо говоря, ухода в серую зону, через сокращение рабочего времени или снижения штатных работников, переход на различные гибкие способы занятости», — рассуждает он.

Также, по его мнению, часть бизнеса будет вынуждена заложить рост расходов на оплату труда в связи с индексацией в цену продукции, тем самым частично разгоняя инфляцию.

Какой должна быть «правильная» индексация

По мнению экономиста, вопрос индексации заработных плат является критически важным. Безусловно, необходимо, чтобы рост доходов населения как минимум соответствовал, а в идеале — опережал рост цен. Эксперт полагает, что механизм индексации должен быть привязан не только к общей инфляции, но и к отраслевым показателям, таким как темпы роста конкретной сферы экономики. При этом, как подчеркнул Щербаченко, ключевым становится не сам факт введения нормы, а вопрос контроля за ее исполнением.

По его словам, индексация должна быть реалистичной и финансово выполнимой для компаний, которые в последнее время сталкиваются с ростом и других издержек. В качестве примеров экономист привел высокую ключевую ставку и санкционное давление.

