Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку

Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку

Многие ожидали, что с наступлением нового года зарплата автоматически вырастет вслед за инфляцией и МРОТ. Однако на практике прибавку часто приходится буквально выпрашивать. Разбираемся, в чем разница между обязанностью и доброй волей работодателя и что вы можете сделать, чтобы ваш доход «поравнялся» с ценами.

Что представляет собой МРОТ

Минимальный размер оплаты труда — это показатель, ниже которого не может быть заработная плата работника за полный месяц. Если сотрудник трудился на полную ставку и выполнил обязанности, работодатель по закону обязан выплатить ему вознаграждение не менее уровня МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается Госдумой и действует на всей территории России. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

МРОТ индексируется каждый год. Правительство РФ увеличивает показатель, как правило, с 1 января.

Как вырос МРОТ с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года новый федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 27 093 рубля. Это означает значительный рост — более чем на 20% по сравнению с действующим в 2025 году показателем в 22 440 рублей. Для сравнения, в 2024 году МРОТ составлял 19 242 рубля.

Расчет показателя производится на основе медианного заработка за 2024 год, который, согласно Росстату, равнялся 56 443 рублям. Таким образом, установленный минимум составит 48% от медианной зарплаты по стране.

Некоторые российские субъекты могут самостоятельно устанавливать местный МРОТ через региональное соглашение. Однако показатель все равно не может быть ниже федерального значения.

В рамках долгосрочной стратегии правительство планирует продолжить повышение минимального уровня доходов. К 2030 году целевой показатель МРОТ должен составить не менее 35 тысяч рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как повышение МРОТ влияет на минимальные зарплаты

Повышение МРОТ не означает, что всем автоматически поднимут зарплату. В первую очередь оно напрямую затрагивает тех, кто получает минимальный доход. По закону, если ваша зарплата — оклад без доплат — была на уровне старого МРОТ или даже чуть ниже нового, работодатель обязан довести ее до установленного государством минимума. Это железное правило.

Также под «прямой удар» попадают регионы со своим повышенным размером МРОТ: после роста федерального минимума обычно пересматривается и местный, что также ведет к обязательному повышению зарплат для соответствующих категорий работников. Это касается в первую очередь в первую очередь бюджетников — учителей, соцработников и врачей, а также сотрудников без опыта и низкоквалифицированных специалистов.

Важно: минимальный размер оплаты труда подразумевает суммы выплат до вычета НДФЛ (налог на доходы физических лиц), то есть фактическая сумма, которую сотрудник получит на руки, будет меньше. Кроме того, работа в выходные, праздники или сверх установленной нормы всегда оплачивается дополнительно к МРОТ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поднимут ли зарплаты всем остальным

Индексация — это отдельная гарантия, которая обосновывается покупательной способностью. То есть, согласно ТК РФ, работодатель обязан осуществлять индексацию зарплаты из-за роста цен, рассказывает NEWS.ru специалист по работе с высшими руководителями, executive-коуч Ольга Асадчая.

Для госсектора или муниципальных учреждений порядок задается трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами (НПА). Для всех остальных работодателей (коммерческие и т. п.) индексация проводится в порядке, установленном коллективным договором (соглашениями), локальными нормативными актами.

«Здесь важно отметить, что законодательство определяет, что „индексация должна быть“, но не устанавливает единую формулу и сроки — их должен прописать работодатель в своих документах. Отсюда иллюзия у многих работодателей: „хочу — делаю, хочу — нет“», — говорит Асадчая.

На практике отсутствие порядка индексации — типовая зона риска работодателя. Эксперт напоминает о сложившейся судебной практике, которая показывает, что право работника на индексацию не зависит от усмотрения работодателя, работодатель не вправе «уклониться» от индексации заработной платы просто потому, что не прописал порядок в локальных актах.

Как добиться повышения зарплаты

Если заработная плата ниже МРОТ или регионального минимума, то вы можете подать письменное обращение в отдел кадров либо бухгалтерию: «Прошу привести оплату труда в соответствие с МРОТ с 01.01.2026 (27 093 руб.) (или региональным минимумом), произвести перерасчет и доплату».

«Сошлитесь на гарантии МРОТ и региональной минималки. А в случае отказа можно обратиться в трудовую инспекцию», — советует Асадчая.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если заработная платы выше МРОТ, но вы хотите «прибавку», то стоит включить синтез правовой и переговорной логики.

«Во-первых, определитесь, что именно вы просите: индексацию (как общую гарантию всем, по правилам компании) или индивидуальный пересмотр (повышение грейда, расширение функций, повышение оклада, изменение KPI-бонуса и т. д.)», — продолжает эксперт.

На практике лучший эффект дает пакет: «прошу применить предусмотренную у нас индексацию + пересмотреть оклад по рынку / по результатам».

Во-вторых, соберите «переговорный пакет» (без эмоций, с цифрами):

3–5 ваших измеримых результата за год (деньги/сроки/качество/риски);

сравнение вашего текущего уровня зарплаты с рынком по 2–3 источникам (вилка по роли/городу/уровню);

план на следующий год: какие результаты вы дадите после повышения (или что вы уже делаете на уровень выше);

альтернативы для работодателя, если «прямо сейчас нельзя поднять оклад»: разовая корректировка, бонус, пересмотр KPI, повышение грейда с датой, компенсационный пакет.

В-третьих, порепетируйте свои переговорные навыки и сформулируйте для вашего руководителя просьбу о повышении в ключе: «За 2025 год я достиг вот таких результатов, в следующем году планирую вот такие результаты, но когда смотрю на уровень своей зарплаты, то понимаю, что они ниже <...>. Предлагаю рассмотреть возможность <...>».

«И важно помнить, что заработная плата — всегда очень чувствительный вопрос и для сотрудника, и для работодателя и что с чем более убедительными аргументами и холодной головой сотрудник подойдет к руководителю, тем выше вероятность повышения», — резюмирует собеседница NEWS.ru.

Читайте также:

Рекордное повышение МРОТ в 2026 году: как вырастут зарплаты и пособия

Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м

Социальные выплаты в 2026-м: на сколько вырастут пенсии, пособия и зарплаты

Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами