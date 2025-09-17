Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами

Россия постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в Госдуме. По мнению депутата Ярослава Нилова, это возможно как естественное развитие рынка труда, но вводить «сокращенку» принудительно и для всех профессий нельзя. NEWS.ru рассказывает, кто из россиян первым добровольно перейдет на четырехдневку и что будет с их зарплатами.

Каковы перспективы перехода РФ на четырехдневку

Переход к четырехдневной рабочей неделе в России возможен, но этот процесс должен происходить естественно, без законодательного навязывания, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в некоторых компаниях после пандемии уже установили сокращенный график — четыре или даже три рабочих дня. Это стало результатом перераспределения ресурсов и внедрения удаленных или смешанных форм занятости. При этом производительность труда не снизилась, а в ряде случаев доходы даже выросли.

Нилов отметил, что переход будет постепенным и не коснется профессий со сдельной оплатой или занятости, требующей непрерывного присутствия, например в медицине.

Когда впервые заговорили о сокращении рабочего времени

Дискуссия о четырехдневной неделе в России активно развернулась в 2019 году после заявления Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве. Идея вызвала широкий общественный резонанс. Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, объявил, что в перспективе не исключает переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс.

Согласно результатам исследования аналитиков Русской школы управления (РШУ) и сервиса «Зарплата.ру», 76% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Правда, они хотят работать меньше только при полном сохранении дохода.

А вот 87% работодателей отказываются даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров. Причем многие воспринимают четырехдневку исключительно в качестве антикризисной меры. В этом случае продолжительность рабочего времени сокращается пропорционально зарплате сотрудников.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, Россия может перейти на четырехдневку после победы в СВО. В текущих условиях это увеличит себестоимость продукции, что сегодня недопустимо, считает она.

О чем говорит западный опыт перехода на четырехдневку

Опыт Европы показывает: четырехдневная рабочая неделя — это вполне реально и, что еще важнее, может не вредить экономике. Сейчас, к примеру, активно переходят на четырехдневку нидерландские компании. По данным Евростата, жители Нидерландов в возрасте от 20 до 64 лет в среднем проводят на работе всего 32,1 часа в неделю — это самый низкий показатель во всем ЕС.

Как пишет Financial Times, несмотря на сокращение рабочего дня, Нидерланды остаются в топе богатейших стран Европы благодаря эффективной почасовой производительности труда и высокому показателю трудоспособного населения — 82%. Для сравнения: в Великобритании этот показатель — 75%, в США — 72%, во Франции — 69%.

«Работа в Нидерландах организована так, что за час средний нидерландец вносит в ВВП вклад на $68 — это больше, чем американец, немец или француз», — говорит NEWS.ru член генсовета «Деловой России» экономист Олег Николаев.

А вот опыт Бельгии совсем иной. «Там условием четырехдневного рабочего графика является увеличенная продолжительность рабочих смен. Не восемь часов, а десять», — уточняет эксперт. Иными словами, причины и цели введения четырехдневки могут быть совершенно разными.

Кого в РФ могут перевести на четырехдневную рабочую неделю

По мнению доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, вводить четырехдневку стоит параллельно с сокращением продолжительности рабочей недели (сейчас это 40 часов с двумя выходными днями в неделю) для всех. Причем процесс этот должен быть добровольным.

«Предприятия сами должны решать, переходить ли им на четырехдневку, в зависимости от своих возможностей. И даже внутри одной компании могут быть разные решения: для одних работников это возможно, для других — нет», — рассуждает собеседница NEWS.ru.

Например, для работающих посменно, а также для педагогов и медработников можно оставить пятидневку, но при одновременном сокращении общей продолжительности рабочей недели, полагает Иванова-Швец.

По мнению Николаева, добровольно на четырехдневку перейдут те, «кто может себе позволить». «С акцентом на офисную работу, причем если удаленный формат в ней давно прижился. В торговле, логистике, строительстве это пока сложно представить, учитывая сохраняющуюся напряженность с кадрами. В профессиях, где график жесткий и не совсем типичный (медицина, силовики и т. д.), об этом речи вообще не идет», — говорит экономист.

Напротив, какой-нибудь завод, имеющий проблемы с загрузкой конвейера, рабочую неделю сократит, не дожидаясь никаких нововведений в ТК, добавляет он. Но это уже вынужденная мера.

Как изменение графика отразится на зарплатах россиян

Здесь могут быть различные варианты. Если четырехдневка не для всех, то оплата должна быть пропорционально отработанному времени, считает Иванова-Швец. «Но, вероятно, это может не устроить отдельных работников, которые готовы трудиться больше и зарабатывать больше. Здесь решение должно приниматься на уровне компании и закрепляться локальными актами», — заключает эксперт.

При сохранении объема работы и эффективности зарплаты могут остаться прежними, считает старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков. «Но если сокращаются не только дни, но и часы, то при почасовой или сдельной оплате возможна потеря 10–20% дохода, — допускает эксперт. — Все зависит от трудового договора, конкретной отрасли и того, как работодатель организует работу. Чем больше автоматизации и чем выше производительность — тем больше шансов сохранить зарплату».

