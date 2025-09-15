«Эволюционно»: в Госдуме раскрыли способ перехода на четырехдневку Депутат Нилов: переход на четырехдневную неделю произойдет плавно и не везде

В России переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но лишь эволюционным путем и не для всех отраслей, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что этот процесс не должен быть регуляторным.

Рынок труда постепенно сам придет к такому формату, как это уже произошло с удаленной работой после пандемии, пояснил парламентарий. Отдельные компании уже перешли на четырехдневку или даже трехдневку, перераспределив ресурсы, что не снизило их производительность. Ключевым условием является отсутствие негативных последствий для доходов граждан и бизнеса.

Но это все должно проходить эволюционно, — сказал парламентарий.

Ранее Нилов сообщил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

До этого стало известно, что массовых сокращений на рынке труда России ожидать не стоит. Как заявил Ярослав Нилов, текущие изменения носят точечный характер и компенсируются мерами государственной поддержки и общей трансформацией экономики.