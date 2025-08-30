День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 08:21

В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год

Депутат Нилов заявил, что 31 декабря в этом году будет выходным днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году 31 декабря в России будет выходным днем, заявил глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в общей сложности в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней, вплоть до 11 января.

В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году, — сказал Нилов.

Депутат напомнил, что в этом году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями. По этой причине выходной был перенесен на среду, 31 декабря.

Нилов также отметил, что изначально 9 января было рабочим днем, однако правительство предложило также сделать этот день выходным, чтобы обеспечить россиянам непрерывный отдых. Он назвал это решение самым оптимальным.

Ранее в Минтруда посоветовали родителям, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако этот вопрос нужно согласовать с руководством.

Госдума
депутаты
Ярослав Нилов
праздники
Новый год
выходные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После трехчасовой паузы возобновилось движение по мосту в Краснодаре
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.