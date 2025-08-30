В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год

В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год Депутат Нилов заявил, что 31 декабря в этом году будет выходным днем

В этом году 31 декабря в России будет выходным днем, заявил глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в общей сложности в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней, вплоть до 11 января.

В этом году 31 декабря будет выходным днем. Это произойдет в связи с постановлением правительства, которое было принято в прошлом году, — сказал Нилов.

Депутат напомнил, что в этом году 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями. По этой причине выходной был перенесен на среду, 31 декабря.

Нилов также отметил, что изначально 9 января было рабочим днем, однако правительство предложило также сделать этот день выходным, чтобы обеспечить россиянам непрерывный отдых. Он назвал это решение самым оптимальным.

Ранее в Минтруда посоветовали родителям, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако этот вопрос нужно согласовать с руководством.