Родителям рассказали, как посетить линейки в рабочий день 1 сентября Минтруд: родители могут посетить школьную линейку, взяв выходной за счет отпуска

Родители, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, могут взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщила пресс-служба Минтруда РФ в своем Telegram-канале. Там отметили, что этот вопрос также нужно согласовать с руководством, если 1 сентября не указано в общем графике отпусков.

Даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения, — говорится в сообщении.

В Минтруде добавили, что сотрудник может оформить отпуск без сохранения зарплаты. Его могут дать по семейным обстоятельствам или другой уважительной причине.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что 1 сентября в регионе будет выходным днем для матерей учеников с первого по четвертый класс. Выходной день предоставляется сотрудникам государственных и муниципальных организаций.

До этого юрист Валентина Яковлева заявила, что работника могут уволить за отсутствие на рабочем месте из-за посещения школьной линейки 1 сентября. В этот день работодатель не обязан предоставлять выходной, и самовольный уход сотрудника с работы считался бы нарушением трудовой дисциплины.