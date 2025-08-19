Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:13

Работников предупредили, чем грозит посещение школьной линейки 1 Сентября

Юрист Яковлева заявила, что работника могут уволить за посещение линейки в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работника могут уволить за самовольное посещение школьной линейки в День знаний, заявила «Москве 24» юрист Валентина Яковлева. Она напомнила, что работодатель не обязан отпускать сотрудников 1 сентября, поскольку это рабочий непраздничный день.

Если сотрудник самовольно уйдет на школьную линейку к ребенку и его не будет на рабочем месте более четырех часов, это станет основанием для увольнения. Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора, — предупредила Яковлева.

Для того, чтобы на законных основаниях сопроводить ребенка на праздничную линейку, необходимо заранее написать заявление на отпуск на 1 сентября за свой счет. Однако работодатель вправе его не подписать — решение остается на его усмотрение.

Традиционные школьные линейки 1 сентября могут быть отменены в ряде регионов России из-за угрозы атак украинских беспилотников. В качестве альтернативы рассматривается проведение мероприятий в закрытых помещениях, либо полная отмена при повышенной опасности.

праздники
школы
линейки
работа
