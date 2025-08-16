Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 11:05

Из-за дронов ВСУ школьники могут лишиться традиционного мероприятия

Mash: в России школьные линейки оказались под угрозой из-за атак украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционные школьные линейки 1 сентября могут быть отменены в ряде регионов России из-за угрозы атак украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал Mash. В качестве альтернативы рассматривается проведение мероприятий в закрытых помещениях — актовых и спортивных залах, либо полная отмена при повышенной опасности.

Например, в Ставропольском крае уже приняты особые меры безопасности. В Ессентуках на День знаний будут дежурить сотрудники полиции, ГАИ, Росгвардии с кинологическими расчетами. В администрации Ставрополя заявили о планах провести линейки в обычном режиме, но с оговоркой — при угрозе атаки до начала занятий возможен переход на онлайн-формат.

Северная Осетия объявила первые три дня сентября траурными в связи с годовщиной событий в Беслане. Торжественные линейки перенесены на 4 сентября, при этом окончательное решение о формате проведения будет приниматься в каждом районе отдельно с учетом текущей обстановки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением об отмене домашних заданий на выходные дни и учебных занятий по субботам. Политик пояснил, что такая мера поможет снизить чрезмерную нагрузку на школьников, которая наблюдается в последние годы.

