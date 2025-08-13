Школьники могут остаться без домашних заданий по предложению Госдумы Госдума рассмотрит инициативу по отмене домашнего задания в школах на выходные

Домашние задания на выходные дни для школьников могут отменить, как и учебные занятия по субботам, заявил автор инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с РИА Новости. По его мнению, это поможет снизить нагрузку на учеников, которая в последние годы стала чрезмерной.

Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни, — заявил Миронов.

При этом он подчеркнул, что полностью отказываться от домашних заданий нельзя, так как это негативно скажется на качестве образования. Вместо уроков по субботам политик предложил проводить занятия спортивного, творческого и познавательного характера.

Миронов также обратил внимание на перегрузку учителей, которые часто работают на полторы-две ставки, совмещая преподавание с бюрократической работой. Учитель, по его словам, должен получать не меньше 200% от средней зарплаты, и это только на одну ставку, без допнагрузок и переработок. Эти предложения планируется внести на рассмотрение в осеннюю сессию Госдумы.

