Почему «домашку» нельзя делать перед сном: предупреждение от педагогов

Почему «домашку» нельзя делать перед сном: предупреждение от педагогов

Педагоги и нейропсихологи предупреждают: выполнение домашних заданий поздним вечером наносит серьезный удар по здоровью и успеваемости школьников.

Согласно рекомендациям, последний учебный блок должен завершаться за 2–3 часа до отхода ко сну. Это связано с циркадными ритмами мозга — после 18:00 когнитивные функции (память, концентрация, логика) снижаются на 40–60%, а работа в состоянии умственного истощения формирует негативное отношение к учебе.

Поздние занятия нарушают структуру сна: мозг не успевает перейти в фазу отдыха, что приводит к бессоннице, утренней разбитости и снижению иммунитета. Вот почему «домашку» нельзя делать перед сном.

Идеальный график: завершить все уроки до 19:00 для младших классов и до 20:00 для старшеклассников, а вечер посвятить спокойным ритуалам — чтению, прогулке или семейному общению. Это гарантирует глубокий сон, легкое пробуждение и усвоение материала без перегрузок.

Ранее стало известно, как бороться с истериками школьников из-за «домашки».