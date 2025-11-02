Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 17:20

Российским школьникам хотят придумать «игры» против интернет-мошенников

Сенатор Шейкин предложил готовить детей к борьбе с интернет-мошенниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необходимо внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников, заявил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин в комментарии ТАСС. По его словам, в игровой форме детей будут учить распознавать интернет-мошенников и опасные сообщения.

Стоит внедрить национальную программу цифровой грамотности для школьников, где детей в игровой форме учат распознавать фишинг, подозрительные звонки и сообщения, — отметил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что такую инициативу можно внедрить в школах и детских технопарках. По его словам, цель программы — не ограничить детей в цифровом пространстве, а научить их безопасно и осознанно пользоваться интернетом.

Ранее мошенники в Санкт-Петербурге выманивали у детей фотографии банковских карт родителей с помощью онлайн-игры. Аферисты предлагали «приобрести» валюту для приложения. Обманутыми оказывались преимущественно школьники от 10 до 12 лет. Помимо банковских карт, их также просили сообщить коды, которые приходили в СМС-сообщениях.

дети
школы
уроки
мошенники
Россия
