Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 04:47

Трамп допустил проведение военной операции в еще одной стране

Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность силового вмешательства в дела еще одной латиноамериканской страны. Комментируя ситуацию в Венесуэле, он аналогичным образом охарактеризовал Колумбию, заявив, что ей управляет «больной человек», который производит кокаин для США.

Выступая перед журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон, Трамп заявил, что такому лидеру «недолго осталось этим заниматься». На прямой вопрос о возможной военной операции в Колумбии американский президент ответил уклончиво, но заявил, что это «звучит неплохо».

Страной управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься, вот что я вам скажу, — указал Трамп.

Эти заявления прозвучали на фоне недавней масштабной военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Трамп сигнализирует о готовности расширить практику силового вмешательства в регионе, используя борьбу с наркотрафиком как предлог, что может привести к новой волне дестабилизации в Латинской Америке.

Ранее Трамп поставил под сомнение легитимность венесуэльской оппозиции и обозначил прямые экономические интересы США в этой стране. По его мнению, будущее латиноамериканской страны обеспечит контроль над ее ресурсами, а не демократический процесс.

Дональд Трамп
Венесуэла
Колумбия
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах Московского региона задержаны сотни рейсов
«Великий»: в НЦИП предложили присвоить новый эпитет Путину
Почему снится беременность двойней: секреты подсознания
Фотоловушка сняла необычное поведение амурского тигра
Трамп допустил проведение военной операции в еще одной стране
Глава Росстандарта высказался о запрете праворульных машин в России
ВСУ попадают в кольцо под Добропольем в ДНР
Перечислены скрытые причины штрафов за ремонт
Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно
Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле
Беременным женщинам могут предложить новую льготу
Новое правило для разводов семей с детьми появится в России
В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу
Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа
Голливудский документалист решил получить российское гражданство
«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году
Умерла известная ленинградская балерина
В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка
Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония
Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.