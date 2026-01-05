Трамп допустил проведение военной операции в еще одной стране Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность силового вмешательства в дела еще одной латиноамериканской страны. Комментируя ситуацию в Венесуэле, он аналогичным образом охарактеризовал Колумбию, заявив, что ей управляет «больной человек», который производит кокаин для США.

Выступая перед журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон, Трамп заявил, что такому лидеру «недолго осталось этим заниматься». На прямой вопрос о возможной военной операции в Колумбии американский президент ответил уклончиво, но заявил, что это «звучит неплохо».

Страной управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься, вот что я вам скажу, — указал Трамп.

Эти заявления прозвучали на фоне недавней масштабной военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Трамп сигнализирует о готовности расширить практику силового вмешательства в регионе, используя борьбу с наркотрафиком как предлог, что может привести к новой волне дестабилизации в Латинской Америке.

Ранее Трамп поставил под сомнение легитимность венесуэльской оппозиции и обозначил прямые экономические интересы США в этой стране. По его мнению, будущее латиноамериканской страны обеспечит контроль над ее ресурсами, а не демократический процесс.