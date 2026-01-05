Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 03:47

Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле

Трамп: в Венесуэле нет авторитетного лидера оппозиции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post поставил под сомнение легитимность венесуэльской оппозиции и обозначил прямые экономические интересы США в этой стране. По его мнению, будущее латиноамериканской страны обеспечит контроль над ее ресурсами, а не демократический процесс.

Республиканец заявил, что ни один из оппозиционеров, включая нобелевского лауреата Марию Корину Мачадо, не обладает достаточной народной поддержкой. По его словам, страна находится на грани коллапса, что делает выборы второстепенной задачей. Главное, убежден Трамп, — это установление порядка, который позволит использовать богатства Венесуэлы в интересах Вашингтона.

Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы — ценную нефть и другие ценные ресурсы, — заявил Трамп.

Политическое будущее Венесуэлы, согласно позиции американского лидера, возможно только после полной стабилизации обстановки под внешним управлением. При этом он отверг аналогии с прошлыми интервенциями США, указав, что не боится вовлечения в новую «трясину» вроде Афганистана.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Вашингтон проводит операцию, направленную на смену власти в Венесуэле и продвижение удобных для себя политиков. По его оценке, одним из возможных кандидатов на пост президента может стать Мачадо.

Дональд Трамп
Венесуэла
выборы
оппозиция
