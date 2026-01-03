Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:58

Стало известно, кто может стать новым президентом в Венесуэле

Политолог Дудаков: США продвинут оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США проводят операцию, направленную на смену власти в Венесуэле и продвижение удобных для себя политиков, заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Readovka.news, комментируя текущую ситуацию вокруг республики. По его оценке, одним из возможных кандидатов на пост президента может стать лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Эксперт отметил, что Мачадо рассматривается как политик, способный устроить Вашингтон. Он также напомнил, что в 2025 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира. Однако, по мнению Дудакова, ситуация может ухудшиться. Эксперт не исключает, что Венесуэла может столкнуться с дестабилизацией и даже превратиться в несостоявшееся государство, так как власть перейдет к наркокартелям и криминальным группировкам.

В качестве альтернативного сценария Дудаков рассматривает приход к власти политика из ближайшего окружения действующего президента Николаса Мадуро. В этом случае значительных изменений в стране не произойдет.

Дудаков подчеркнул, что внутриполитическая ситуация в Венесуэле остается неопределенной. В то же время действия США создают риски для стабильности в других странах Латинской Америки.

Ранее Дудаков заявил, что США прекратят атаки на Венесуэлу только после получения полного контроля над ее нефтью. По мнению эксперта, Вашингтон пытается шоковой операцией расколоть элиту, добиться отставки Мадуро и прихода к власти лояльной оппозиции.

Венесуэла
президенты
США
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.