Стало известно, кто может стать новым президентом в Венесуэле Политолог Дудаков: США продвинут оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы

США проводят операцию, направленную на смену власти в Венесуэле и продвижение удобных для себя политиков, заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Readovka.news, комментируя текущую ситуацию вокруг республики. По его оценке, одним из возможных кандидатов на пост президента может стать лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Эксперт отметил, что Мачадо рассматривается как политик, способный устроить Вашингтон. Он также напомнил, что в 2025 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира. Однако, по мнению Дудакова, ситуация может ухудшиться. Эксперт не исключает, что Венесуэла может столкнуться с дестабилизацией и даже превратиться в несостоявшееся государство, так как власть перейдет к наркокартелям и криминальным группировкам.

В качестве альтернативного сценария Дудаков рассматривает приход к власти политика из ближайшего окружения действующего президента Николаса Мадуро. В этом случае значительных изменений в стране не произойдет.

Дудаков подчеркнул, что внутриполитическая ситуация в Венесуэле остается неопределенной. В то же время действия США создают риски для стабильности в других странах Латинской Америки.

Ранее Дудаков заявил, что США прекратят атаки на Венесуэлу только после получения полного контроля над ее нефтью. По мнению эксперта, Вашингтон пытается шоковой операцией расколоть элиту, добиться отставки Мадуро и прихода к власти лояльной оппозиции.