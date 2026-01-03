Соединенные Штаты прекратят атаковать Венесуэлу после того, как получат полный контроль над их нефтью, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, операция Вашингтона направлена на моментальную смену власти в Каракасе.

На текущий момент для прекращения операции по атаке Каракаса США хотят большего, а точнее — смены режима в Венесуэле прямо здесь и сейчас. К тому же возможно речь пойдет о полной передаче под контроль США всех нефтяных концессий на крайне выгодных условиях. Мы наблюдаем попытку Штатов устроить операцию «шок и трепет», чтобы спровоцировать раскол в венесуэльской элите, отставку [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, выборы и, возможно, приход к власти оппозиции. Я думаю, что Вашингтон надеется на то, что ему удастся за счет такого шокового сценария добиться максимального эффекта, — заявил Дудаков.

Ранее исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что операция США в Венесуэле сводит на нет аргументы в пользу того, что Россия не могла вмешиваться в ситуацию на Украине. По его словам, Вашингтон вмешивается в ситуацию в Каракасе без мандата ООН.