«Не верю»: Трамп отказался верить в атаку Украины на резиденцию Путина Трамп усомнился, что украинские военные ударили именно по госрезиденции Путина

Американский лидер Дональд Трамп в присутствии журналистов пула Белого дома на борту своего самолета усомнился в информации об ударе ВСУ по резиденции президента России Владимира Путина. По его словам, инцидент рядом с объектом имел место, но не был направлен на него.

Комментируя сообщения об обстреле правительственной резиденции в Новгородской области, Трамп заявил, что не считает их достоверными. Он отметил, что первоначально отреагировал на слова Путина об «ударе по дому», однако после проверки сведений позиция Белого дома изменилась.

Что-то произошло достаточно близко <...>. Но это не имело ничего общего [с ударом по госрезиденции российского лидера], — сообщил президент США прессе.

Трамп также выразил надежду на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Детальных пояснений о природе произошедшего инцидента он не предоставил.

Ранее Россия передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции Путина в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием. Всего ВСУ запустили 91 дрон.